Gambolò, ex Metalplast: al via i lavori di bonifica. Il futuro dell'area? Il sindaco: «Guardiamo alle fonti rinnovabili»

«L'iter per avviare i lavori è tra le prime azioni avviate da questa giunta, subito dopo essersi insediata. Adesso possiamo finalmente iniziare a vedere i risultati della nostra azione. Il futuro dell'area una volta che sarà bonificata? Posso solo dire che stiamo pensando a una destinazione che ha a che fare con le fonti rinnovabili». È soddisfatto il sindaco di Gambolò, Antonio Costantino, che oggi pomeriggio (venerdì) ha inaugurato ufficialmente il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza e bonifica della ex Metalplast, l’area industriale dismessa nelle campagne tra Gambolò e la frazione Garbana, diventata da anni una discarica a cielo aperto.

Il primo lotto dell'intervento ammonta a 615mila euro, i lavori dovrebbero terminare entro sei mesi. Al taglio del nastro erano presenti l'assessore regionale all’ambiente Raffaele Cattaneo, il presidente della provincia di Pavia Giovanni Palli, e i sindaci Andrea Ceffa di Vigevano, Giovanni Bellomo di San Giorgio Lomellina, Antonio Ballottin di Borgo San Siro, Luigi Pasqualetto di Velezzo Lomellina.

L'ASSESSORE REGIONALE CATTANEO: «CHI INQUINA DEVE PAGARE»

«Proprio questa mattina – ha dichiarato l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo – la commissione ambiente in Regione si è occupata di come accelerare le procedure di bonifica nell'ottica della rigenerazione urbana. Qui a Gambolò c'è l'esempio di come lo si possa fare. C'è un criterio che va ribadito: non si può accettare che il privato inquini e poi la Regione, il pubblico, debba pagare per ripulire. È chi inquina che deve pagare la bonifica, non i cittadini. È chiaro che dove ci sono situazioni, come qui a Gambolò, in cui l'azienda era fallita da anni, occorre l'intervento pubblico. La Regione interviene dove ci sono potenziali pericoli ambientali e per la salute, ma lo fa mantenendo un diritto reale sul bene pari all'importo del contributo pubblico. Sappiamo che spesso gli enti locali fanno fatica ad attivare le procedure, e stiamo predisponendo una task force regionale, una struttura tecnica che affianchi i Comuni in tutti i passaggi per arrivare ai lavori. È comunque importante, quando si interviene su un'area per bonificarla, avere le idee ben chiare sulla destinazione successiva».

L'area dell'ex Metalplast in una foto di archivio di alcuni anni fa

Lo stabilimento industriale dismesso si occupava della lavorazione e del recupero dell’alluminio. La chiusura era avvenuta nel 2007, ma i guai erano iniziati tre anni prima, quando i carabinieri del Noe avevano sequestrato lo stabilimento con l’accusa di stoccaggio di rifiuti speciali ed emissione di gas. L’azienda aveva poi registrato diversi cambi di proprietà. E, prima della chiusura definitiva, erano stati sequestrati due forni, con il blocco della produzione. A pieno regime, la Metalplast trattava circa 100 mila quintali di materiale l’anno, dal cui venivano ricavati tra i 20 ed i 30 mila quintali di alluminio di seconda scelta.

Oltre ai rifiuti industriali già presenti nell’area, negli anni sono stati stoccati materiali di ogni tipo. Nella pesa vicino al cancello d’ingresso c’è ancora oggi un’auto abbandonata cappottata dentro. Gli interventi dei vigili del fuoco, accorsi più volte per spegnere roghi all’interno dell’area, non si contano.

Nell'autunno del 2019 la Regione riconobbe un contributo di 916.353 mila euro. I lavori per rimuovere la prima parte dei rifiuti accumulati – tra cui 315 tonnellate di manufatti in cemento-amianto in cattivo stato di conservazione – dureranno sei mesi. Solo successivamente si procederà con un’indagine ambientale preliminare, coinvolgendo anche Arpa, mediante il campionamento delle matrici potenzialmente impattate dalla presenza dei rifiuti. Si teme, infatti, che i terreni e la falda acquifera possano essere stati inquinati.