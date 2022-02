Guerra Ucraina: lunedì fiaccolata per la pace in piazza a Gambolò

Anche la città di Gambolò si prepara a manifestare solidarietà al popolo ucraino. Una mobilitazione che in queste ore sta attraversando le piazze reali – e digitali – di molti Paesi per chiedere di fermare le operazioni di guerra che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina.

Oggi a Milano erano migliaia le persone che hanno sfilato per le vie del centro in corteo partecipando all'iniziativa "Milano contro la guerra". Qui in basso il tweet del sindaco di Milano Beppe Sala

Le immagini che arrivano dall'Ucraina scuotono le nostre coscienze, Milano farà la sua parte per dare un supporto a quanti sono in fuga dalla guerra. pic.twitter.com/spEpp8TCbG — Beppe Sala (@BeppeSala) February 26, 2022

In provincia di Pavia diversi Comuni si sono attivati con iniziative per chiedere la pace. Oggi (sabato) pomeriggio si è tenuta una manifestazione anche a Vigevano, davanti al Municipio. A Gambolò lunedì, alle ore 18,30, verrà organizzata una fiaccolata per la pace in piazza Cavour, a cui hanno già aderito alcune associazioni locali.