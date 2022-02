Guerra in Ucraina, si mobilita anche Airbnb: ospitalità gratuita ai rifugiati

Il co-fondatore e ceo di Airbnb Brian Chesky ha contattato i leader di tutta Europa per offrire supporto nell’accoglienza dei rifugiati all’interno dei loro confini. Airbnb.org si impegnerà a facilitare l’accoglienza a breve termine per 100.000 rifugiati che stanno lasciando l’Ucraina. Interessate in primis Polonia, Germania, Ungheria e Romania.

