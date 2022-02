Guerra Russia Ucraina, il birrificio ora imbottiglia bombe Molotov

Sull'etichetta c'è il presidente russo, nudo e seduto su un trono. Sotto, una scritta: "Putin – khuylo!" che significa "Putin testa di c..". E' la nuova produzione del birrificio Pravda di Leopoli, storica città ucraina, non distante dal confine polacco. Solo che nelle bottiglie non c'è birra, ma una miscela esplosiva. E attorno al collo della bottiglia un pezzo di stoffa.

Sono bombe Molotov che - dicono i produttori - "stiamo mandando ovunque in Ucraina ci siano barricate e resistenti, anche a Kiev. Ne mandiamo più possibile. I russi per avere ragione di noi dovranno distruggerci tutti. E questo non è possibile".

