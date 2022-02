Il contadino ucraino ruba il blindato russo e se lo porta via col trattore VIDEO

Sta diventando virale il video, postato su diversi profili twitter del contadino che porta via un blindato con il suo trattore. Il carro è contrassegnato da una grande Z bianca, l'unico tratto di riconoscimento per i mezzi utilizzati dagli invasori russi.

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.



Ukrainian tractor steals Russian APC today pic.twitter.com/exutLiJc5v