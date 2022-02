A Gambolò la fiaccolata per la pace in Ucraina: "Dobbiamo spezzare la logica dello scontro"

Una fiaccolata per chiedere di fermare subito i combattimenti e far tornare la pace in Ucraina. È stata un'iniziativa molto partecipata quella organizzata nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì) a Gambolò dove i manifestanti, tra cui molti bambini, sono partiti a piedi da piazza Cavour, tenendo in mano dellle candele accese. Sui portici della piazza sono state proiettate delle luci che richiamavano i colori della bandiera ucraina.

Nel video, le dichiarazioni del sindaco Antonio Costantino e di una cittadina della comunità ucraina.