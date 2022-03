Ucraina, aiuti per i profughi: il Baby Bazar di Vigevano come punto di raccolta

In neanche venti minuti di permanenza, sono entrate più di 5 persone a lasciare borse contenenti di tutto. Cibo, principalmente: ma anche medicinali, assorbenti, vestiti, oggetti utili per la vita di tutti i giorni. Il cuore grande della città batte forte per l'Ucraina, per i profughi della guerra e chi è rimasto nella sua Patria dilaniata. Il Baby Bazar di via Farini a Vigevano, negozio specializzato nella vendita di prodotti dedicati ai bambini, è diventato un punto di raccolta. Chiunque negli orari di apertura può donare quel che ritiene. «Semplicemente – si schermisce la titolare, Michela Nobile – ho spazio, il negozio è grande e c'è parcheggio nei pressi. Io convoglio soltanto: altre persone poi caricheranno tutto e lo porteranno al confine con l'Ucraina, facendo così arrivare la merce a chi ha davvero bisogno».

Durante l'intervista è arrivato Sergej. Lui, ucraino, in Italia da 15 anni (e ben conosciuto nella sua Cassolnovo), ha due fratelli al fronte. Se ci pensa, gli vengono le lacrime. Sergej è uno dei coordinatori. A portare conforto al suo popolo ci penserà lui. «Non portate più vestiti perché ne abbiamo già tantissimi: concentratevi, se possibile, su cibo a lunga conservazione che non serve cucinare. Biscotti, scatolame soprattutto. E poi medicinali, prodotti per l'igiene intima, assorbenti, pannolini, garze, mascherine. Tutto quello che serve a voi nella vita di tutti i giorni, serve anche agli sfollati». È bastata una singola immagine sui social, quella più in basso, per scatenare un passaparola formidabile. Un via vai al Baby Bazar che fa scendere qualche lacrima: sia pensando a chi soffre in Ucraina, sia ai tanti che hanno deciso di devolvere una piccola spesa (che costa poco o nulla) per aiutare sconosciuti in difficoltà.