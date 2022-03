Guerra Russia Ucraina, nella città occupata anche le porte resistono VIDEO

A Melitopol, a sud ovest dell'Ucraina, città di 150mila abitanti caduta in mano ai russi, la resistenza continua: anche una normale porta può servire. Nel video si vede infatti un soldato che prova in tutti i modi a entrare in un edificio, sparando colpi contro l'ingresso. Che però non si muove di un centimetro. Infrange una vetrata, ci prova a spallate. E alla fine desiste.