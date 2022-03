Zelensky: anche da attore il presidente ucraino sognava l'Europa VIDEO

Volodymyr Zelenski l'Europa la sognava anche quando era semplice attore e il ruolo dei presidente dell'Ucraina solo una finzione.

Lo dimostra questa clip (oggi amaramente) esilarante tratta dalla serie Sluha Narodu (Servitore del popolo) andata in onda dal 2015 al 2019. Fu proprio quel programma tv a proiettarlo alla presidenza del Paese, trasformando tutto in realtà.

Tranne qualche dettaglio: nel video il personaggio interpretato da Zelensky, Vasily Petrovyč Goloboroďko, riceve una telefonata dalla allora cancelliera tedesca Angela Merkel, che gli comunica l'ingresso dell'Ucraina nella Ue.

Ma poi... Il finale è tutto da gustare.

