Colloqui Russia-Ucraina: inizieranno alle 13 nella regione di Brest, in Bielorussia

Il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina si tengono nella regione di Brest, in Bielorussia, e dovrebbero iniziare intorno alle 15 ora locale in Bielorussia (le 13 in Italia).

La delegazione ucraina è volata in Bielorussia per le trattative.

A Minsk appare l'ex presidente Yanukovich: può essere l'uomo che Putin vuole al potere a Kiev?





L’uomo che la Russia vorrebbe piazzare a Kiev, alla guida di un nuovo governo dell’Ucraina, è Viktor Yanukovich. A rivelarlo, tra gli altri, anche la Ukrayinska Pravda che cita fonti dell’intelligence di Kiev

⚡️Media: Putin wants to reinstate Yanukovych as president of Ukraine.



Viktor Yanukovych is allegedly in Minsk, and the Kremlin is preparing an operation to replace Zelensky with the ex-president ousted by the EuroMaidan Revolution in 2014, according to Ukrainska Pravda’s sources — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

Intanto, a otto giorni dall'inizio dell'invasione, proseguono i bombardamenti sulle città ucraine. L'Alto commissariato Onu: "Già un milione di profughi”.

Mosca: “Pronti a creare corridoi umanitari ovunque”

“Siamo pronti a creare corridoi umanitari ovunque, in qualsiasi momento”. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa.

L'evacuazione di civili dall'Ucraina avverrà attraverso "corridoi umanitari". Lo afferma il ministero della Difesa russo #ANSA https://t.co/9n6wqpqUBM — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 3, 2022

Il sindaco di Mariupol: “Bombe senza sosta, non riusciamo a recuperare i feriti per curarli”

Sono bombardamenti “senza sosta” quelli che stanno colpendo la città portuale di Mariupol, nel sud-est dell’Ucraina, negli ultimi giorni. Lo denuncia il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, dicendo che i bombardamenti sono talmente “implacabili” che i soccorritori non riescono a recuperare i feriti per poterli curare. “Non possiamo nemmeno prendere i feriti dalle strade, dagli appartamenti, poiché i bombardamenti non si fermano”, ha detto.

Forze russe controllano palazzo regione Kherson



Le forze russe hanno preso il controllo del palazzo dell’amministrazione della regione di Kherson. Lo ha detto il governatore Hennadiy Lahuta, citato dal The Kyiv Independent. Il sindaco di Kherson Igor Kolykhaiev ha concordato con gli occupanti alcune severe restrizioni nella città caduta in mano ai russi: coprifuoco dalle 20 alle 6 di mattina, circolazione delle auto solo nelle ore diurne, ingresso in città consentito solo per rifornimenti di medicine e alimentari. I cittadini di Kherson inoltre possono camminare per le strade da soli o in gruppi di due e sono obbligati a fermarsi su richiesta. Il sindaco ha chiesto alla popolazione di non affrontare le forze russe.

The southern city of Kherson is de facto controlled by the Russian invaders since March 2.



The city mayor said that "for the Ukrainian flag to continue flying over us" he negotiated with the Russian forces several conditions, including:



1. Strict curfew from 8 p.m. to 6 a.m. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022

Russian troops entered the Ukrainian city of Kherson, forcing their way into the council building, the mayor said, after a day of conflicting claims over whether Moscow had made the first major gain of a city in its eight-day-long invasion https://t.co/c9vDXGXPm2 pic.twitter.com/g0N7C2IxlP — Reuters (@Reuters) March 3, 2022

Kiev resiste e si prepara all’assalto finale

Le truppe russe assediano la capitale, una città di 3 milioni di abitanti ogni giorno sempre più spettrale, sotto bombardamenti aerei intermittenti che nessuno sa quanto dureranno. Ma Kiev, piena di orgoglio, sta resistendo.

Russia's advance on Kyiv has made scant progress and Ukrainian forces still held Kharkiv and several other cities under attack, British military intelligence said, a day after Moscow claimed to have captured the Black Sea port of Kherson https://t.co/Wx1dUmMJYr pic.twitter.com/23vrdTOJk9 — Reuters (@Reuters) March 3, 2022