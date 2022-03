Guerra in Ucraina: arrivati oggi a Linate i primi bambini malati oncologici

Verranno curati al policlinico San Matteo di Pavia e dall’Istituto dei Tumori di Milano i primi bambini malati oncologici provenienti dall’Ucraina arrivati nel primo pomeriggio di oggi (giovedì), accompagnati dai familiari, all’aeroporto di Milano-Linate, con un volo coordinato da Areu Lombardia.

All’arrivo erano presenti il presidente di Soleterre Damiano Rizzi e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. «La Regione – ha dichiarato Fontana – è riuscita a portarli al sicuro grazie all’eccezionale lavoro della Onlus Soleterre, in collaborazione con Areu, San Matteo di Pavia e Istituto dei Tumori di Milano, dove saranno curati con tutta l’assistenza di cui hanno bisogno. Sono davvero orgoglioso per la concretezza e la rapidità con cui abbiamo agito in una situazione così delicata. Il nostro impegno non termina qui. Continueremo a lavorare per sostenere chi soffre e necessita di aiuto».

«Questi piccoli pazienti – ha detto il presidente di Fondazione Soleterre Damiano Rizzi – hanno percorso 2.255 chilometri. Abbiamo creato un corridoio umanitario per farli uscire dalla capitale ucraina e toglierli dalle bombe. Tutti i pazienti sono stati evacuati con il personale sanitario e i loro genitori. Un viaggio stremante, in treno, bus e persino a piedi, durante il quale sono state sempre garantite le cure. Abbiamo ottenuto permessi speciali per prenderli nella notte al confine polacco saltando 30 ore di fila d’attesa in ragione delle loro condizioni di salute precarie. Una vera e propria ‘operazione lampo’ in un contesto di guerra per la quale, finalmente ora, possiamo tirare il primo sospiro di sollievo. Ora tutti i pazienti provenienti dai centri oncologici di Kiev si trovano presso l’ospedale pediatrico di Leopoli e da lì verranno afferiti alle diverse strutture europee che hanno offerto disponibilità all’accoglienza, in primis la Polonia».