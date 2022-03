A Vigevano la panchina rossa diventa digitale grazie al Qr code

La panchina rossa inaugurata l’anno scorso nei giardini del Regina Margherita diventa digitale. L’iniziativa è promossa dal Lions Club Vigevano Host. «Attraverso un codice Qr sulla panchina – spiega il presidente Lions Massimo Negri – saranno disponibili contenuti digitali realizzati con l’intelligenza artificiale, dedicati alla valorizzazione della donna. Un esempio e uno stimolo a che le cose inanimate che ci circondano prendano vita con mezzi semplici e conosciuti».

Lo scorso marzo il Lions Club Vigevano Host e il Leo Club Vigevano avevano deciso di posizionare una "panchina rossa" nei pressi dei giardini Regina Margherita per dire un deciso no alla violenza sulle donne.

Chiunque potrà visualizzare i contenuti (una parte già caricati in anteprima) per una riflessione che vada oltre la giornata dell’8 marzo. «Ci tengo a ringraziare – conclude il presidente Lions Negri – per la collaborazione e la realizzazione del progetto Ale Puro, Stefano Chiodaroli, Cavanna Fiori di Cavanna A. & Lessio L. Snc e CleverMind & b.Mint».