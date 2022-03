Gambolò, Forza Italia appoggia il candidato sindaco Costantino: «Insieme come nel 2017»

«Ci presenteremo insieme a Forza Italia, come nel 2017. Il dialogo non si è mai interrotto in questi mesi, e sono felice oggi di poter confermare che c’è la volontà di costruire un percorso comune». È quanto dichiara l’attuale sindaco Antonio Costantino, che alle elezioni comunali cercherà il bis presentandosi con una lista civica, appoggiato da Lega e Forza Italia. Si riconferma, quindi, l’alleanza che aveva portato nel giugno 2017 alla vittoria elettorale del centrodestra.

Al momento l’unico candidato ufficiale è il sindaco uscente, ma nelle prossime ore sono attese novità. «C’è stato un incontro – prosegue Costantino – con i responsabili provinciali di Forza Italia, e abbiamo raggiunto un accordo. Abbiamo parlato, confrontandomi a lungo con Franco Varini, soprattutto di programma e di persone. Al momento opportuno, presenteremo i nostri candidati. Anticipo solo che ci saranno sorprese, anche dal punto di vista anagrafico».