Violenza contro le donne: gli eventi nella giornata di sabato in Cavallerizza a Vigevano

Nel 2021 sono state 167 le donne vittime di violenza prese in carico dal centro antiviolenza Kore di Vigevano e Lomellina. Numeri impressionanti, che descrivono un fenomeno in parte ancora sommerso, anche se negli ultimi anni sono sempre di più le donne che denunciano. Per sensibilizzare la cittadinanza sul tema, sabato 5 marzo è stata organizzata una doppia iniziativa dal titolo “35 volte no alla violenza sulle donne... continua” nella Cavallerizza del Castello.

Gli eventi sono promossi da Kore con le associazioni Lo specchio dei sogni, il Coordinamento volontariato Vigevano, Aiga Vigevano (associazione italiana giovani avvocati), Lions Club Vigevano Sforzesco e Soroptimist Lomellina, con il sostegno della Rete interistituzionale di Pavia e il patrocinio di Comune, Assolombarda e Assocalzaturifici; parteciperanno i ragazzi delle scuole cittadine e la giornata sarà un’occasione per confrontarsi sui temi della violenza, e delle pari opportunità, riflettendo sui bisogni della nostra città e su quali azioni concrete si possono mettere in atto per realizzare una piena inclusione.

Nella foto, la conferenza stampa di martedì nella sala consiliare del Comune di Vigevano

Le scarpe diventano simbolo di rilancio:

gli appuntamenti sabato in Cavallerizza

La prima parte della mattinata, dalle 10 alle 13, è intitolata “Here I am” e include lo spettacolo teatrale “La passione dei numeri. Storia di N matematiche” di Maria Rota Pantè, con Sara Urban, dal libro “La scienza delle donne”. Seguiranno alcuni interventi con i ragazzi delle scuole. «È importante per i giovani – spiegano le organizzatrici – poter dare una restituzione del loro lavoro, rendendone partecipe anche il territorio e dimostrando come dalla consapevole esperienza si alzi forte la voce di investire maggiormente nel sociale».

Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17, è in calendario l’evento “Scarpe rosse, quando il design diventa simbolo”, a cura della Compagnia teatrale Lolek. «L’obiettivo – fanno sapere le associazioni – è mettere in risalto il potenziale dell’arte, e in particolare dell’arte calzaturiera della nostra città, legata al Museo internazionale della calzatura». Verrà presentato il libro “I racconti delle scarpe” del professor Eugenio Gallavotti, e poi si annuncerà la calzatura vincitrice del social contest lanciato da Kore. «Sono iniziative importanti – dichiara il sindaco Andrea Ceffa – e apprezzo che sia stato sottolineato il legame della nostra città con le competenze legate al mondo della calzatura, che in questo caso diventano un’occasione di rilancio».