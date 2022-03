Elezioni amministrative: Elena Nai candidata a sindaco per Fratelli d'Itaia

Elena Nai, ex-sindaco di Gambolò, torna in corsa per la poltrona di primo cittadino alle prossime elezioni amministrative a Gambolò alle quali parteciperà come rappresentante di Fratelli d’Italia. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente questa mattina.

Un momento della presentazione di questa mattina

«Per me è un grande onore rappresentare un partito come Fratelli d’Italia – ha detto - alle cui posizioni sono sempre stata vicina. Abbiamo iniziato con il calare nella realtà i valori che condividiamo e che spesso e volentieri in politica passano in secondo piano. Per noi vicinanza ai cittadini e coerenza sono valori fondamentali ai quali ci appoggiamo». Per il momento sfiderà il primo cittadino uscente Antonio Costantino, della Lega, che ha appena raggiunto un accordo con Forza Italia.