Case popolari, che degrado: ecco come vengono consegnate ai nuovi inquilini

VIGEVANO - Ottenere un alloggio popolare non è facile: le richieste sono tante, poche le casi disponibili. E quelle poche, nella gran parte dei casi, vengono consegnate agli assegnatari in condizioni di totale degrado.

NEL VIDEO una storia esemplare, quella di una giovane madre, Vanessa Guglielmo, che ci racconta la storia della consegna di un appartamento in via Vecchia per Gambolò (la gestione è Aler, ma la proprietà e l'onere della manutenzione a carico del Comune di Vigevano). Una casa trovata in condizioni fatiscenti, con una quantità impressionante di masserizie abbandonate nel cortile, impianti inesistenti e fuori norma. Ci sono voluti mesi perché il Comune effettuasse interventi minimi e fatti male.

«Succede così nella maggior parte dei casi, purtroppo - spiega Pierluigi Albetti, del Sunia Cgil provinciale - Bisogna avere fortuna per trovare un appartamento che sia stato tenuto in condizioni decenti da chi vi abitava prima. Però poi manca completamente il passaggio della manutenzione. Il Comune ha smantellato l'ufficio casa e non mette risorse per garantire un servizio di manutenzione degno di questo nome».