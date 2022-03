A Vigevano un caso mense per i bimbi in fuga dalla guerra

VIGEVANO - Ci sarebbe un nuovo caso mense (tanto per cambiare) a Vigevano e questa volta riguarderebbe addirittura i bambini e i ragazzi rifugiati a Vigevano per sfuggire alla guerra in corso in Ucraina.

CHI PAGA LA MENSA?

Sarebbero infatti le associazioni di volontariato a pagare la retta ai ragazzi (in misura intera, dato che ovviamente non hanno certificazione Isee).

L'assessore alla ristorazione scolastica brunella Avalle (Lega)

Lo sottolinea in una dichiarazione il consigliere di minoranza Luca Bellazzi: "Alla luce delle notizie che giungono e che riguardano i primi ragazzi rifugiati dall’Ucraina e in attesa dell’inserimento scolastico, i quali sarebbero costretti a pagare il servizio mensa (oltretutto in fascia massima non avendo certificazione ISEE) il Polo Laico chiede ufficialmente che l’assessore Avalle (che ha la delega alla ristorazione scolastica, ndr) ne smentisca la veridicità o che si dimetta immediatamente".

Il consigliere comunale del Polo Laico Luca Bellazzi

"Chiediamo che il Comune si impegni pubblicamente a farsi carico delle spese per la gestione dei vari aspetti dell’ospitalità ai rifugiati, ivi comprese quella riguardanti le mense scolastiche", conclude Bellazzi.

La consigliera comunale Pd Arianna Spissu

Sul caso interviene anche la consigliera Pd Arianna Spissu: "Chiediamo che il Comune provveda immediatamente alla sospensione dell'art. 5 del regolamento dei servizi a garanzia del diritto allo studio per quanto riguarda i profughi ucraini che frequenteranno le nostre scuole e che per ovvi motivi non potranno pagare la retta massima come previsto dal regolamento. Non si può "scivolare" su queste cose, se ci si occupa di accoglienza la si fa a tutto tondo. Il fatto che alcune associazioni si stiano occupando di questi pagamenti per puro spirito di servizio e con sacrificio non deve essere una scusa per far finta che il problema non esista: che l'assessore Avalle adotti tutti gli atti necessari a sistemare la situazione nel più breve tempo possibile. La nostra è una richiesta di buon senso, nulla di più, in linea con i buoni propositi messi in campo dall'amministrazione dopo le voci della minoranza e della città che chiedevano misure di accoglienza per i profughi ucraini".