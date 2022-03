Vigevano: flash mob contro la guerra in Ucraina mercoledì in piazza Ducale

Domani mattina (mercoledì), alle ore 10, circa un'ottantina di bambini che frequentano gli asili nido Arcobaleno, Trottola e Pollicino e le classi dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia comunali di Vigevano – Cocconi Cervi, Cararola e Deomini – parteciperanno a un flah mob in piazza Ducale per chiedere di fermare la guerra in Ucraina.

«Sarà un flash mob arcobaleno – fa sapere il vicesindaco Antonello Galiani, che ha la delega alle politiche educative – con striscioni, cartelli e bandierine, realizzati da tutti i nostri bambini delle scuole dell’infanzia e dei nidi che vogliono inviare un messaggio di supporto e di vicinanza a chi sta vivendo un difficile momento. Ciascun bambino si sta mettendo di impegno in questi giorni per creare con amore e fantasia un messaggio di speranza. Un messaggio da parte dai bambini per i bambini, perché a dispetto dei “grandi” che innalzano muri ci saranno sempre i più “piccoli” a farli crollare, con la semplice forza del loro battito di cuore. Quel battito di cuore così veloce e così delicato, ma che riesce a sopravvivere a tutto. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i cittadini vigevanesi che in questi giorni stanno dimostrando il loro grande cuore e la loro generosità nel voler aiutare chi è meno fortunato di loro».