Corsi adulti, il soffitto è a rischio di crollo

Altro che crepa «non pericolosa», problema risolvibile facilmente, «basta stuccarla», come avevano sbrigativamente concluso due mesi fa in Comune. Per la più grande delle tre aule di Palazzo del Moro, finalmente messe a disposizione del Centro provinciale d’istruzione adulti (Cpia) a gennaio ma in concreto fruibili solo da febbraio, è necessario – certifica ora una determina del servizio lavori pubblici – «intervenire urgentemente alla manutenzione straordinaria del soffitto per rischio di crollo».

Il Comune ha incaricato, con affidamento diretto, l’impresa Sms Immobiliare srl di Mortara per un importo 17.587,52 euro. «I lavori non sono ancora iniziati – dice il preside Daniele Bonomi – e non sappiamo neanche quando cominceranno». Di certo quando si aprirà il cantiere, anche le altre due aule adiacenti saranno inutilizzabili: «Ci toccherà traslocare ancora».

Intanto sono irrisolti anche i problemi di riscaldamento: caldaia ancora senza gasolio e due giorni di sospensione delle lezioni lunedì e martedì.

Maggiori particolari sull’Informatore in edicola da giovedì 10 marzo.