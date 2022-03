No alla guerra in Ucraina: il flash mob dei bambini in piazza Ducale

Un flash mob con bandiere arcobaleno, cartelli e striscioni per dire no alla guerra e manifestare solidarietà al popolo dell'Ucraina. La manifestazione si è tenuta questa mattina (mercoledì), alle ore 10, in piazza Ducale a Vigevano, dove sono arrivati gli alunni delle ultime classi delle scuole dell'infanzia comunali Cocconi Cervi, Cararola e Deomini, insieme ai piccoli degli asili nido comunali Cocconi Cervi, Cararola e Deomini, accompagnati dai loro insegnanti. All'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune, hanno partecipato anche il sindaco Andrea Ceffa e il vicesindaco Antonello Galiani.