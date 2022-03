Pastiglie anti-zanzare: al via la distribuzione gratuita

Anche quest'anno, per limitare il più possibile la presenza delle zanzare sul territorio cittadino, a Vigevano saranno distribuiti gratuitamente ai cittadini che ne faranno richiesta prodotti larvicidi, che possono essere utilizzati nelle aree private in maniera localizzata (tombini, ristagli d'acqua, etc) e che consentono di colpire un gran numero di insetti in fase di crescita, migliorando notevolmente gli effetti delle disinfestazioni periodiche.

Gli interessati possono ritirare gli appositi blister su appuntamento allo Sportello alla Città di piazza Calzolaio d'Italia: ogni confezione contiene 12 pastiglie, da inserire nelle caditoie di cortili e giardini privati a cadenza quindicinale, a partire dai primi rialzi termici.

L'appuntamento può essere fissato via web collegandosi al sito istituzionale dell’Ente e selezionando, direttamente dalla home page nella sezione “Accesso veloce”, il bottone “Appuntamenti con l’Ente”, oppure telefonicamente ai numeri dell'URP 0381-299.825/899.

Le femmine delle zanzare possono deporre le uova direttamente sull’acqua. La schiusa dell’uovo e lo sviluppo della larva di zanzara potrà avvenire solo in presenza di acqua allo stato liquido. Le varie specie di zanzara si sono adattate in modo da consentire alle proprie larve lo sviluppo in differenti tipologie di acque: dolci, salmastre, limpide, torbide, inquinate o meno

La distribuzione avverrà secondo due distinte modalità:

- per le ABITAZIONI SINGOLE, il cittadino residente potrà richiedere per sé una confezione, presentando il proprio documento d’identità. E’ possibile compilare una delega scritta in caso di bisogno: il delegato dovrà esibire il suo documento d’identità e la fotocopia del documento del delegante;

- per i CONDOMINI, l'amministratore potrà ritirare più confezioni per le strutture amministrate, dopo apposito controllo. Anche in questo caso è possibile per l’amministratore compilare una delega scritta su propria carta intestata, così che il condomino o persona da lui indicata possa recarsi al suo posto (con apposita fotocopia del documento d’identità).