Violenza di genere, 89 casi al giorno: la maggior parte avviene in casa

Ogni giorno 89 persone sono vittime di violenza di genere. L'83% di esse sono donne. Sono alcuni dati illustrati ieri sera dalla dottoressa Marina Listante, primo dirigente della polizia di Stato e vicario del questore di Pavia, Alessio Cesareo, intervenuta alla serata sul tema organizzata dai Rotary Cairoli e Vigevano-Mortara. «Siamo davanti ad un fenomeno grave, diffuso, trasversale e sommerso - ha spiegato la dottoressa Listante - che, nonostante le cifre ufficiali siano in calo, deve essere affrontato con il massimo utilizzo di risorse». Secondo i dati i responsabili delle violenze domestiche sono i mariti (36% dei casi) o gli ex (36%), oppure gli ex-fidanzati (20%) o ancora semplici spasimanti (8%). Nel 40% dei casi le vittime hanno figli, circostanza che rende il perimetro della problematica ancora più ampio. «E' necessario, in parallelo all'azione legislativa - ha aggiunto la dottoressa Listante - un cambiamento culturale che porti al superamento degli stereotipi e dei pregiudizi e aiuti le vittime ad uscire dal silenzio per denunciare».

Il primo dirigente Marina Listante, vicario del questore di Pavia

Particolarmente toccante ma al tempo stesso carica di energia la testimonianza di Susan Bonotti, cantante ligure, vittima dell'aggressione di un molestatore seriale nella sua La Spezia. «Quando è accaduto - racconta - non ho pensato ad una molestia, mi sembrava assolutamente impossibile. Dopo un attimo di blocco ho reagito con tutta la rabbia che avevo. E' importante che si capisca che certi atteggiamenti nei nostri confronti non sono normali e non possono essere accettati. Bisogna superare la paura e trovare la forza per denunciare. Io credo - aggiunte l'artista - che siano prima di tutto le donne a dover cambiare. Quando ho raccontato la mia storia sui social sono state attaccata e denigrata, quasi sempre da donne. Non dobbiamo essere "nemiche" di noi stesse, perché così giustifichiamo i molestatori. Dobbiamo al contrario supportarci, dobbiamo essere donne che combattono per le donne».

Susan Bonotti ha raccontato le molestie subìte

Sul tema è poi intervenuto anche l'avvocato Giuseppe Antonio Madeo, che ha sottolineato come proprio il supporto delle vittime della violenza di genere il legislatore abbia previsto un allungamento dei tempi per la presentazione della querela; consentito l'accesso al gratuito patrocinio indipendentemente dal reddito e la creazione di un fondo di solidarietà per le vittime.