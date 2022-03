Emergenza Ucraina: la raccolta fondi promossa da Fondazione Comunitaria

Sostenere le diverse iniziative di accoglienza delle persone in fuga dall’Ucraina. È questo il principale obiettivo del “Fondo Emergenza Ucraina” istituito da Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia, insieme alla provincia di Pavia, all’Università degli Studi di Pavia, alle città di Pavia, Vigevano e Voghera, e in accordo con la Prefettura di Pavia. Un «contenitore al quale tutti possono indirizzare le proprie donazioni per fornire un aiuto concreto e urgente ai profughi che sono stati costretti a lasciare la propria casa improvvisamente e che stanno cercando rifugio nel nostro territorio».

Giancarlo Albini, presidente della Fondazione Comunitaria, fa sapere che il progetto servirà per «garantire una sistemazione rapida dei profughi secondo un modello di “accoglienza diffusa” che punti all’inserimento di piccoli gruppi nella vita ordinaria delle comunità accoglienti e faciliti così l’integrazione. La Fondazione, mettendo a disposizione la propria struttura e le proprie competenze, diventa lo strumento per catalizzare le donazioni al Fondo promosso con gli attori locali. Per un’equa distribuzione delle erogazioni seguiremo le indicazioni che ci verranno date dalla Prefettura. Com’è nella sua tradizione, la Fondazione interviene a supporto di questi territori, creando relazioni significative per la costruzione del bene comune».

Il fondo può ricevere donazioni e lasciti disposti da privati cittadini, enti e imprese che ne condividano le finalità. Qualunque persona, sia fisica sia giuridica, può effettuare donazioni a favore del fondo. L’assegnazione delle disponibilità è deliberata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria, su indicazione di un Comitato di gestione del fondo – composto dal presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli; dal Rettore dell’Università degli Studi di Pavia Francesco Svelto; dai sindaci dei Comuni di Pavia, Voghera e Vigevano, rispettivamente Fabrizio Fracassi, Paola Garlaschelli e Andrea Ceffa e dal presidente della Fondazione Comunitaria Giancarlo Albini – che opera in accordo con la Prefettura di Pavia.

Le donazioni dovranno essere versate sul conto corrente dedicato aperto presso banca Intesa Sanpaolo e intestato alla Fondazione comunitaria della provincia di Pavia onlus.

L'Iban è: IT 60 M 03069 09606 100000172009

La causale: fondo emergenza Ucraina