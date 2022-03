Preghiera per la pace: cattolici e ortodossi insieme per chiedere la fine della guerra in Ucraina

«Chiedo a tutte le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace. Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra, e chi appoggia la violenza ne profana il nome». Sono le parole che papa Francesco, poche ore fa, ha pubblicato sul suo profilo Twitter, ribadendo che l’unico modo per mettere fine alla strage di civili e alla distruzione è la conclusione del conflitto. «Fermate questo massacro» ha esortato sempre il pontefice.

Davanti alla barbarie dell’uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi non ci sono ragioni strategiche che tengano: c’è solo da cessare l’inaccettabile aggressione armata, prima che riduca le città a cimiteri. #PreghiamoInsieme #Ucraina #Pace — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 13, 2022

A Vigevano, oggi pomeriggio (domenica), fedeli cattolici e ortodossi si sono uniti per pregare insieme durante le celebrazioni in Duomo, alla presenza del vescovo Maurizio Gervasoni. Nel video, alcuni momenti della messa.