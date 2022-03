Sportello rifugiati alla Sala Pertini, il lavoro dei volontari VIDEO

VIGEVANO - Siamo andati alla Sala Pertini in via Leonardo da Vinci, a documentare il lavoro dei volontari allo Sportello di accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina.

Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 (o su appuntamento) Il Coordinamento del volontariato offre una serie di servizi di informazione e aiuti concreti, dalla borsa della spesa alimentare agli abiti fino alla mediazione linguistica e ai corsi di italiano. Il supporto psicologico a cura del Centro Antiviolenza Kore.

Ce ne parlano nel video la presidente del Coordinamento Rossella Buratti, la segretaria Amalia Trifogli, la presidente della Cooperativa Kore Nicla Spezzati.

In città, sino ad ora, sono arrivate una ventina di famiglie, tutte ospitate per il momento presso parenti o amici. Sono previsti nuovi arrivi nei prossimi giorni ma per ora la rete del sostengo si limita al lavoro del Coordinamento, della Croce Rossa e di tutte le realtà private che si sono mosse autonomamente in queste settimane, dato che non vi sono ancora strutture disponibili per l'accoglienza abitativa qualora questa fosse necessaria.