Guerra Russia Ucraina, i treni sono l'incubo di Putin

Nella guerra moderna il movimento è tutto: la velocità nello spostare uomini, mezzi, armamenti. E anche nello scappare. Per questo l'efficienza delle ferrovie ucraine è, in questo momento, una delle spine nel fianco dell'esercito occupante russo. Tutto merito di Oleksandr Kamyshin, 37 anni, il presidente della Rete ferroviaria ucraina. L'esercito di Mosca vorrebbe ucciderlo, ma lui pare imprendibile. L'inviato della BBC Fergal Keane lo ha seguito per diversi giorni. Ed ecco cosa ha raccontato.

I russi vorrebbero ucciderlo.

Oleksandr Kamyshin ne è sicuro. Quindi il 37enne presidente della rete ferroviaria ucraina cambia costantemente i suoi piani di viaggio. Non stare mai in un posto troppo a lungo. Non avere mai una routine che i russi possano scoprire.

"Dobbiamo essere più veloci di quelle persone che cercano di rintracciarci", mi dice.

La ferrovia è il più grande datore di lavoro del paese con 231.000 dipendenti su 233.000 miglia quadrate (603.470 kmq) di territorio: l'Ucraina è il secondo paese più grande d'Europa.

Finora il signor Kamyshin stima che il suo staff abbia contribuito a portare in salvo 2,5 milioni di persone. Ma la vasta operazione ha avuto un costo. Gli orari devono essere costantemente aggiornati a causa degli attacchi russi. Dall'inizio dell'invasione di Vladimir Putin, 33 dipendenti delle ferrovie sono stati uccisi.





"Hanno colpito le nostre linee ogni giorno. Hanno colpito le stazioni. La nostra gente rischia la vita. Vengono bombardati. Continuano a salvare le persone", afferma Kamyshin.

Quando ci incontriamo per la prima volta, è seduto a un lungo tavolo con i suoi stretti consiglieri, a studiare una mappa della rete ferroviaria nazionale. La polizia sorveglia l'ingresso della stanza.

Non solo le ferrovie mantengono in movimento i rifugiati, ma forniscono anche tonnellate di aiuti alle aree del paese assediate, trasportano truppe nelle città in prima linea e continuano ad esportare tutto ciò che l'Ucraina può produrre in queste condizioni di guerra. Un blocco russo ha chiuso i porti chiave del sud. Il signor Kamyshin si presenta come un uomo che sta pianificando una lunga campagna. "Invece dei porti marittimi andiamo a ovest", spiega. "Abbiamo lanciato un programma per trasferire la produzione da est a ovest. Così possiamo spostare persone, idee, progetti, magari macchinari per lanciare una nuova produzione in occidente". È un progetto ambizioso e potrebbe essere essenziale per la sopravvivenza economica del Paese.

L'ultima volta che vedo Kamyshin è quasi mezzanotte in un deposito ferroviario suburbano. Sta camminando lungo il lato dei binari nell'oscurità finché i riflettori del treno in avvicinamento illuminano brevemente il suo piccolo gruppo.

Il treno si accosta e una hostess lo accoglie a bordo. Non posso dire dove sia diretto il suo treno. "Continueremo a riparare i binari una volta che il fuoco cesserà", dice prima di partire. "Manterremo i treni in funzione il più a lungo possibile. Non ci sono altre opzioni per noi".

FOTOGRAFIE DI JACK GARLAND