Un vademecum per aiutare l'inserimento scolastico dei bambini ucraini

Un vademecum informativo, tradotto in ucraino e russo, sarà inviato dall'Ufficio scolastico territoriale a tutti i Comuni della provincia con l'obiettivo di agevolare l'inserimento scolastico dei bambini che con le loro famiglie sono fuggiti dalle zone di guerra. Lo ha stabilito questa mattina la cabina di regia provinciale, presieduta dal prefetto di Pavia, Paola Mannella, che è stata convocata per definire le procedure per l'inserimento dei minori ucraini, 430 quelli in età scolare arrivati sinora, a partire dalle scuole dell'infanzia e al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Ufficio scolastico territoriale, dell'Ats di Pavia e dei Comuni di Pavia, Vigevano e Voghera.

Il prefetto di Pavia, Paola Mannella

Sempre l'Ufficio scolastico territoriale avrà la facoltà di programmare corsi di alfabetizzazione, in aggiunta a quelli già esistenti, da tenere anche in orario extra-scolastico, che abbiamo come obiettivo non solo quello dell'inserimento scolastico dei bambini ma anche quello di accelerare la loro integrazione nel nostro Paese per poter ritrovare le condizioni minime di una “normalità” quotidiana.