Per i profughi al Ducale tampone, visita, vaccino e rilascio della tessera sanitaria

Un unico punto al quale i profughi ucraini arrivati in zona possono rivolgersi per svolgere, in un colpo solo, tutti i necessari adempimenti sanitari. L’Asst l’ha attivato da venerdì all’hub vaccinale di Vigevano, al “Ducale”, presso il punto lilla al piano +1 (nella foto): è aperto da lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. È stato il primo in provincia, poi da ieri (mercoledì) se n’è aggiunto un secondo a Pavia, al poliambulatorio di piazzale Golgi.

I rifugiati vi si possono rivolgere senza prenotazione e gratuitamente per essere sottoposti anzitutto al tampone (da fare entro 48 ore dall’arrivo sul territorio nazionale) e poi a una visita medica anamnestica per verificare le condizioni di salute. Quindi viene proposto di effettuare o completare seduta stante il ciclo di vaccinazione anti-Covid. E intanto si svolgono le pratiche per il rilascio immediato della tessera sanitaria provvisoria o del codice Stp (straniero temporaneamente presente), necessario per ottenere le prestazioni sanitarie.

Tampone e visita medica sono garantiti da personale di Cri e Asst anche a Valle Lomellina, all’hub di prima accoglienza per i profughi allestito dalla Croce rossa nella propria sede, l’unico al momento in provincia, dove sono ospitati 21 profughi ucraini ma c’è posto per 70. Due bambini sono stati invece ricoverati in Pediatria all’ospedale di Vigevano e già dimessi, dopo pochi giorni, in buone condizioni.

Intanto al Ducale continua l’attività ordinaria di somministrazione dei vaccini. Al momento resta aperta una sola linea, al punto arancio. Lunedì le dosi inoculate sono state 193, martedì 162: l’afflusso va sempre più scemando. Le somministrazioni pediatriche sono state concentrate il sabato mattina.