Un miglio al giorno contro l’obesità

L’idea arriva dalla Scozia, da una scuola elementare della città di Stirling. Qui, dal 2012, gli alunni dell’istituto St. Ninians dedicano ogni giorno alcuni momenti dell’orario scolastico alla camminata e alla corsa all’aperto, effettuando tragitti di un miglio, circa un chilometro e seicento metri. I vantaggi furono evidenti nel giro di qualche mese: meno ansia e noia, più concentrazione e motivazione nello studio, e benefici anche sul piano fisico. Un modello che venne subito riprodotto in decine di scuole del Regno Unito, e che da qualche anno viene proposto anche in Italia con il progetto intitolato, non a caso, “Un miglio al giorno”. Alla scuola elementare di Gambolò l’iniziativa – promossa da Ats Pavia e dall’amministrazione comunale – partirà oggi (lunedì) e coinvolgerà gli alunni di tutte le sezioni.

Nella foto, da sinistra: la vicesindaco Anna Preceruti, il dirigente Gabriele Sonzogni e il sindaco Antonio Costantino durante la presentazione dell’iniziativa a scuola



«I ragazzi saranno coinvolti in orari diversi, a partire dalle 10,30 – spiega il dirigente scolastico del comprensivo Robecchi, il professor Gabriele Sonzogni – Percorreranno un tratto lungo corso Garibaldi, via Belcreda, fino a piazza Bellazzi, 1700 metri in tutto. Gli alunni verranno accompagnati dai loro insegnanti e ci saranno gli osservatori civici, che assicureranno la sicurezza lungo il tragitto. Abbiamo deciso di aderire perché si tratta di un progetto con ricadute positive sull’apprendimento e non solo. Permette, infatti, di promuovere uno stile di vita sano. Consideriamo anche che negli ultimi due anni di pandemia le attività sportive sono state sospese, e tra bambini e adolescenti si è registrato un aumento del peso corporeo».

Il sindaco Antonio Costantino mostra la spilletta che promuove l'iniziativa "Io mi muovo"



Alla presentazione del progetto, che nei mesi scorsi è stato proposto anche in altre scuole lomelline, c’era il sindaco Antonio Costantino: «L’obesità infantile – ha spiegato il primo cittadino, che è medico e dirigente di Ats Pavia – è un problema che interessa oltre il 20% dei bambini, e questo già in epoca pre-Covid. Questo progetto è un buon punto di partenza, ma credo sia necessario impostare anche iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche dell’educazione alimentare, coinvolgendo i genitori. Vorrei sottolineare che il fatto di passare da piazza colonnello Bellazzi, spazio dedicato a giovani e sport, è un ulteriore invito a praticare con regolarità attività motoria».

La vicesindaco Anna Preceruti ha inoltre aggiunto: «Passeggiare è salutare non solo per il fisico, ma anche per la mente. Ed è un invito alla socialità: il Covid, infatti, ha disabituato i ragazzi a stare insieme».