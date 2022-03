Luisa Chiapparini neo direttore della Radiologia Diagnostica al Policlinico San Matteo

Da mercoledì 16 marzo, Luisa Chiapparini è il neo direttore della U.O.C. Radiologia Diagnostica per Immagini 2 – Neuroradiologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Arriva dall’IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano, dove, dal 1993 lavora come neuroradiologa.

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia, dove ha conseguito anche la specializzazione in Neurologia, ha completato la sua formazione all’Università degli Studi di Milano con una specializzazione in Radiologia Diagnostica.

Nel corso della sua carriera professionale si è occupata principalmente di tutti gli aspetti della Neuroradiologia diagnostica, con specifico interesse per la neuroradiologia dell’epilessia, della sindrome da ipotensione liquorale, della patologia del midollo spinale, della patologia dei nervi periferici; nonché della diagnostica della patologia degenerativa e, in particolare, dei disordini del movimento.

E’ autrice di numerosi lavori sulla neuroradiologica diagnostica, pubblicati sulle principali riviste scientifiche di rilievo sia nazionale che internazionale. E’ membro dell’Associazione Italiana di Neuroradiologia e dell’Associazione Europea di Neuroradiologia.

E’ revisore per numerose riviste scientifiche, tra le quali Neurology, Brain, European Radiology, Neuroimages, PloS One, Headache, Neurosurgery, Pain Medicine, Neurological Sciences, J of Neurology.