Aiuti per i profughi di guerra: già raccolti 127mila euro, Fondazione Cariplo raddoppierà l’importo di ogni donazione

Sono già stati raccolti 127.490 euro nel fondo istituito per supportare l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. L'iniziativa è stata avviata da Fondazione Comunitaria con l’amministrazione provinciale, l’Università degli Studi di Pavia, Ats Pavia, i comuni di Pavia, Vigevano e Voghera, in accordo con la Prefettura di Pavia. «Si tratta di un contenitore – spiegano i promotori – al quale tutti possono indirizzare le proprie donazioni per fornire un aiuto concreto e urgente ai profughi che sono stati costretti a lasciare la propria casa improvvisamente e che stanno cercando rifugio nel nostro territorio».

Fondazione Cariplo ha annunciato che parteciperà alla raccolta raddoppiando l’importo di ogni donazione che arriverà sul “Fondo Emergenza Ucraina”. I contributi verranno erogati agli enti del terzo settore che aiutano i profughi, in base alle indicazioni della Prefettura e si l’Ats. «I primi interventi – spiegano da Fondazione Comunitaria – andranno a soddisfare alcuni urgenti bisogni che sono emersi dagli incontri congiunti e che hanno evidenziato che servono abiti, materiale scolastico e pc per i bambini oltre a buoni spesa per le famiglie».



Il Comitato di gestione del Fondo è composto dal presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli; dal Rettore dell’Università degli Studi di Pavia Francesco Svelto; dal direttore sociosanitario di Ats Pavia Ilaria Marzi; dai sindaci dei Comuni di Pavia, Voghera e Vigevano, rispettivamente Fabrizio Fracassi, Paola Garlaschelli e Andrea Ceffa e dal presidente della Fondazione Comunitaria Giancarlo Albini.

Come donare

Qualunque persona, sia fisica sia giuridica, può donare sul conto corrente dedicato aperto presso Banca Intesa Sanpaolo e intestato alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus.

L’Iban è: IT 60 M 03069 09606 100000172009.

La causale: Fondo Emergenza Ucraina.

È possibile donare direttamente anche online dal sito della Fondazione: www.fondazionepv.it

Le donazioni sono deducibili.