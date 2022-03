In provincia di Pavia assunti 64 portalettere: la testimonianza di alcuni giovani

Sono 64 i nuovi portalettere entrati in servizio nei primi giorni di marzo nei centri di recapito della provincia di Pavia, più nello specifico nei centri di distribuzione di Vigevano, Sannazzaro de' Burgondi, Pavia, Siziano, Stradella, e Voghera. «La selezione – spiegano da Poste Italiane – è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere, o addetto allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi». Le nuove assunzioni permetteranno di rivedere e potenziare l’attuale organizzazione del recapito, potenziando anche i servizi legati all’e-commerce.

Tra i neoassunti anche diversi giovani, molti dei quali stanno nel frattempo complentando il percorso di studi universitario. Marika, 27 anni, sta per conseguire la laurea in Giurisprudenza: «Questo lavoro - riferisce – è una grande opportunità e mi da stabilità cosa in questo momento quasi impensabile. Mi piace stare all’aperto e incontrare tante persone e spero di seguire un percorso di crescita in Poste Italiane».

Gaspare (nella foto in alto), 25 anni, originario di Trapani, è diplomato all’Istituto tecnico di logistica: «Questo lavoro per me è molto appagante – racconta – perché mi sento apprezzato dalle persone che spesso hanno un senso di gratitudine nei nostri confronti. Durante il mio percorso scolastico ho cambiato idea su quanto volevo fare e sono contento di aver trovato un lavoro all’aria aperta che mi consente di vedere il cambio delle stagioni».



Antonietta (nella foto in alto), 21 anni, è un'ostetrica: «Mi piace conoscere posti nuovi e stare a contatto con le persone – è la sua testimonianza – Lavoro in un ambiente giovane con persone disponibili. Sono contenta di avere un lavoro stabile».