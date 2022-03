Erasmus Plus: il progetto di scambio culturale della media Bramante riparte dopo il Covid

Ventisei studenti – tredici spagnoli e altrettanti polacchi insieme a quattro docenti accompagnatori – sono arrivati nella città ducale per un’esperienza di scambio culturale, dal 24 al 31 marzo, organizzata nell’ambito del progetto Erasmus+. “Learning from Past Together to Understand the Present Day Europe” è il titolo dell’iniziativa che vede protagonista l’istituto comprensivo di via Valletta Fogliano (unica scuola a Vigevano), che partecipa in partenariato con la Szkola Podstawowa z Oddzialami di Varsavia (Polonia) e l’IES “San Lucas” – Sanlúcar de Barrameda in Andalusia (Spagna). Nei prossimi mesi anche gli studenti vigevanesi saranno ospiti presso le famiglie delle scuole partner.



«Il denso programma della settimana – ha spiegato Massimo Camola, dirigente dell’Ic di via Valletta Fogliano – è stato finalizzato, a mostrare agli studenti e agli insegnanti la nostra città, cultura ed eredità per sottolineare l’importanza del passato come collegamento tra il presente e il futuro. Il tutto attraverso varie attività quali workshop, visite, giochi rinascimentali, musica e danza. I nostri ragazzi avrebbero dovuto effettuare la visita in Spagna nel 2020, pochi giorni dopo l’inizio per primo lockdown. Nonostante le difficoltà di percorso dovute alla pandemia, il progetto è stato portato avanti con determinazione dal corpo docente coinvolto e grazie alla collaborazione delle famiglie degli alunni. Ora il nostro auspicio – conclude il dirigente Camola – è che il progetto possa concludersi entro la fine dell’anno scolastico con lo scambio con gli studenti spagnoli e polacchi, attraverso un’esperienza indimenticabile di crescita personale e conoscenza di una realtà europea senza barriere e nel segno della pace».



Lo scorso venerdì mattina i ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado Bramante sono stati ricevuti in sala consiliare dal sindaco di Vigevano Andrea Ceffa e dal vicesindaco con delega alle Politiche giovanili Antonello Galiani. «Sempre lo scorso venerdì pomeriggio – riferisce il dirigente Massimo Camola – è stata proposta nel cortile del Castello a un’attività di simulazione di info-point turistico, in collaborazione gli studenti delle classi seconda, terza, quarta e quinta B Turistico dell’istituto Caramuel-Castoldi nel ruolo di guide e ciceroni».