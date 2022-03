Due istituti superiori di Vigevano partecipano con una delegazione al Festival “Science on stage”

Era presente anche una delegazione vigevanese alla dodicesima edizione del Festival europeo “Science on Stage”, che si è svolto dal 24 al 27 marzo a Praga, una manifestazione internazionale a cui hanno partecipato circa 350 docenti provenienti da oltre 30 Paesi confrontandosi sulla didattica delle materie Stem.

Tra gli 11 progetti italiani selezionati, c’era anche “I cambiamenti ambientali e la biodiversità”, ideato dal team di professoresse composto da Rita Limiroli e Marina Gandolfo (IIS Caramuel-Roncalli) e Mariagrazia Gobbi (Liceo Cairoli).

«L’obiettivo del loro lavoro – spiegano i dirigenti scolastici Alberto Panzarasa del liceo Cairoli e Matteo Loria del Caramuel – è lo studio degli effetti di alcuni cambiamenti climatici sugli ecosistemi e, in particolare, sulla sopravvivenza di alcune specie in funzione della loro versatilità adattativa. Protagonisti gli studenti, che hanno indagato e osservato sperimentalmente la risposta di microbiche e di vegetali all’esposizione ai raggi ultravioletti, conseguenza possibile di un’ulteriore riduzione dello strato di ozono. L’originalità del progetto risiede sicuramente nell’approccio sperimentale e nel potenziamento di importanti soft-skills, come l’abilità nell’utilizzare il pensiero logico-riflessivo (grazie all’impiego della metodologia dell’inquiry e del brainstorming) e nel lavorare in team (metodologia cooperativo-collaborativa). Lo scopo è quanto mai importante: sensibilizzare i ragazzi riguardo alle conseguenze dei cambiamenti climatici e all’urgenza di perseguire con tenacia gli obiettivi dell’Agenda 2030. Sono loro infatti che dovranno custodire e difendere domani il nostro Pianeta».