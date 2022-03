Election Day: il 12 giugno alle urne per amministrative e referendum

Il Consiglio dei ministri ha deciso che l'Election Day sarà domenica 12 giugno. Gli italiani voteranno sia per le amministrative (per i Comuni sopra i 15mila abitanti, il secondo turno delle comunali sarà il 26 giugno) sia per i referendum sulla Giustizia. La notizia è stata comunicata questa mattina (giovedì) dal deputato del Partito democratico Stefano Ceccanti con un tweet.

Il CdM ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative:

Primo Turno: 12 Giugno;

Secondo Turno: 26 Giugno;

Primo Turno: 12 Giugno; Secondo Turno: 26 Giugno; Referendum: 12 Giugno.

In Lomellina si voterà per il sindaco e il rinnovo dei consigli comunali a Mortara, Gambolò, Gravelona Lomellina, Valle, Frascarolo e Gambarana.