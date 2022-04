Aiuti ai rifugiati ucraini, le lezioni di italiano all'Odeon

VIGEVANO - Nelle sale del cinema Odeon messe a disposizione dall'associazione La Barriera oggi si è tenuta la seconda lezione di italiano destinato alle donne ucraine rifugiate, un corso organizzato e finanziato dal Coordinamento del Volontariato. Come alla prima lezione, hanno partecipato più di 25 persone: lezioni tenute da due insegnanti certificate, con il supporto di 3 mediatrici linguistiche, donne ucraine residenti in città. NEL VIDEO le parole di Iole Savioli Barettoni (associazione Oltremare)

Amalia Trifogli, Segretaria del Coordinamento Volontariato sottolinea che «abbiamo informato le Politiche Educative che come volontari, riusciamo ad organizzare solo 3 corsi di un’ora a settimana. Abbiamo però percepito il desiderio delle signore ucraine di imparare la lingua italiana come veicolo di integrazione. Pertanto, abbiamo chiesto al Cpia (Centro provinciale istruzioni adulti) l’attivazione di un corso di italiano strutturato, intensivo e organizzato per giovani e adulti. Ho proposto di utilizzare i corsi FAMI che sono già strutturati e ben organizzati».