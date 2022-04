Autoguidovie rilancia con “BusMilano”: spostamenti scontati del 10% verso il capoluogo lombardo

Si chiama BusMilano l’innovativa proposta tariffaria di Autoguidovie a favore dei cittadini che ogni giorno da Pavia e Crema si recano a Milano. Si tratta di un nuovo abbonamento mensile con uno sconto del 10% che Autoguidovie ha proposto all'Agenzia regionale del trasporto pubblico.

Niente rincari del costo del biglietto, quindi, ma una politica diametralmente opposta che punta a una sforbiciata del 10 per cento alle spese di viaggio per cambiare le abitudini dei passeggeri garantendo un titolo integrato di viaggio verso Milano con uno sconto di 10 euro.

Una proposta indirizzata alle famiglie che potranno così risparmiare, rispetto alla modalità di trasporto privato, oltre 6mila euro all’anno (considerando una famiglia di 4 persone). BusMilano risponde così alle esigenze di chi in questo periodo devono fronteggiare il carovita.

Pensata per i viaggiatori che devono raggiungere quotidianamente il capoluogo lombardo, la proposta BusMilano è stata messa a punto da Autoguidovie ed è attualmente allo studio con le agenzie della mobilità di Pavia e Cremona. Questa tipologia di clientela oggi ha già a disposizione i titoli di viaggio integrati che consentono di spostarsi nell’ambito di tutto il territorio regionale, ma di fatto – secondo gli studi condotti da Autoguidovie – si tratta principalmente di passeggeri interessati solo alla relazione extraurbana di Autoguidovie verso l’area urbana di Milano.

Autoguidovie è fra le più importanti aziende di trasporto pubblico in Italia ed è presente, direttamente o tramite Società controllate in Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna. La società gestisce un perimetro di 46 milioni di bus-Km, dà lavoro a oltre 1.500 dipendenti, per un giro d’affari consolidato di circa 160 milioni di euro.

BusMilano è la risposta a quest’esigenza di spostamento: i clienti potranno così pagare, con uno sconto del 10%, gli spostamenti che effettivamente faranno, senza alcun surplus. Questo nuovo titolo di viaggio, sotto forma di abbonamento mensile, sarà > valido per tutta la provincia di Pavia e Cremona e costerà 98 euro al mese rispetto a 108 euro. Consentirà naturalmente anche di circolare liberamente all’interno della rete di trasporti urbani milanese.

“Autoguidovie oggi trasporta oltre 80% dei passeggeri pre-Covid, ma l’obbiettivo è recuperare il gap e anche superarlo. Per fare questo dobbiamo ascoltare i clienti e andare verso le loro esigenze. Il tema centrale è la sostenibilità che è certamente una scelta individuale ma all’interno di un sistema di trasporto pubblico che lo sostenga. Sostenibilità vuole dire anche dare una reale alternativa al trasporto privato per contrastare il caro energia, in questo contesto il sistema delle tariffe non deve essere un ostacolo per il trasporto pubblico”, ha dichiarato Natalia Ranza, Consigliere Delegato di Autoguidovie.