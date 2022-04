Le donne contano

Dalla collaborazione tra Soroptimist International e Banca d'Italia è nato un progetto di educazione finanziaria pensato per le donne finalizzato ad innalzare la loro conoscenza e competenza in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale.

Le figure all’interno del club di Lomellina - formatesi al corso a cura di Banca d’Italia - hanno tenuto lezioni di educazione finaziaria ad un gruppo di donne fragili e successivamente ad uno di operatori sociali.

Sempre nell’ambito del progetto si organizzano incontri, aperti al pubblico femminile ma non solo, con accreditati esperti dei vari ambiti dell’economia.

Il 6 aprile sarà la volta della dott.ssa Alessandra Mori dello Staff di Direzione di Banca d’Italia - Sede di Milano e della dott.ssa Romina Gabbiadini, Responsabile Divisione Fintech Milano Hub di Banca d’Italia che parleranno di moneta digitale e strumenti di pagamento alternativi.

Mercoledì 6 aprile 2022, ore 18,30

Museo dell’Imprenditoria Vigevanese, Palazzo Merula - Via G. Merula, 40 - Vigevano

L'ingresso è libero nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti