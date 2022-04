Inaugurata la mostra "Sculture Ducali" al Museo del Tesoro del Duomo

E’ stata inaugurata questa mattina al Museo del Tesoro del Duomo la mostra “Sculture ducali” che sarà visitabile sino al 3 luglio. Successivamente le opere esposte torneranno ciascuna alla propria sede originaria. In esposizione ci saranno il Compianto di San Dionigi e l’Ancona di San Giuseppe conservati nella chiesa dell’Addolorata di Vigevano e la splendida Madonna opera della bottega del Mantegazza. Le tre opere esposte sono già state protagoniste di una mostra avvenuta a Milano.

Una delle opere in esposizione

«Lo studio che è stato effettuato ha permesso di recuperare dalla mostra di Milano queste opere vigevanesi – ha spiegato il vescovo di Vigevano, Maurizio Gervasoni – facendo in modo che, prima che vengano ricollocate nelle loro sedi, siano messe a disposizione dei vigevanesi che ancora non le hanno viste. Questi momenti – ha aggiunto il presule – servono a ridarci identità: Vigevano ha bisogno di ricostruire la sua forte identità. In questo momento ci riappropriamo della nostra storia».

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina



La mostra sarà aperta al pubblico ogni sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 14.30 alle 18.30.