Continuità assistenziale sempre più efficiente; per i medici in arrivo il tablet

Il servizio di continuità assistenziale svolge un ruolo di fondamentale importanza per garantire l'assistenza medica dei cittadini in situazioni di malattia non urgenti, perché copre gli orari in cui gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia sono chiusi.

«Il cittadino che chiama il numero unico 116117 – sottolinea il direttore generale di Ats Pavia, Lorella Cecconami – viene messo in contatto con un operatore competente che, a seconda delle diverse necessità, valuta se sia possibile rispondere direttamente all’utente o se trasferire la richiesta alla sede di competenza territoriale presidiata da un medico. Un canale molto utile – prosegue - grazie ad un servizio di interpretariato telefonico in tempo reale, e sempre più vicino al cittadino, oggi anche attraverso l’utilizzo di tablet che, da questo mese, grazie a una sperimentazione regionale, i medici potranno portare sempre con sé per organizzare e gestire al meglio gli interventi». In 12 mesi sono stati effettuati 40.869 interventi tra consulenze telefoniche, visite domiciliari e prestazioni ambulatoriali.

Il direttore generale di Ats Pavia, Lorella Cecconami

Il servizio di continuità sul territorio di Pavia è attivo in orario notturno (tutte le notti dalle 20 alle 8) e in orario diurno nei giorni prefestivi e festivi (dalle 8 alle 20.00). Al numero unico gratuito 116117 è possibile richiedere al medico consulenze telefoniche, visite domiciliari, prescrizioni farmaceutiche per terapie non differibili e per cicli non superiori a 48/72 ore e certificazioni di malattia da parte dei lavoratori turnisti limitatamente ai giorni coincidenti con le aperture della continuità assistenziale.

In aggiunta, nei giorni prefestivi e festivi, sul territorio di Pavia l’accesso diretto per prestazioni ambulatoriali è garantito nelle sedi:

Pavia, in via Lovati 45 (presso Croce Verde), dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

Siziano, in via della Stazione 1, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30.

Vigevano, in corso Cavour 46 (presso Croce Rossa), dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

Sannazzaro de’ Burgondi, in piazza Palestro, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30.

Casteggio, in via Pisani 1 (presso Croce Rossa), dalle 09 alle 12 e dalle 14 alle 17.30.

I dettagli dell'attività di continuità assistenziale in provincia di Pavia

Ats Pavia è stata inoltre individuata da Areu per la sperimentazione regionale nell’utilizzo di tablet dotati dell’applicazione MobiDoc, grazie alla quale anche in caso di uscita per visita domiciliare il medico può visualizzare in tempo reale le chiamate che arrivano e decidere di non ritornare in sede ma di effettuare in tempi brevi la visita in attesa. Inoltre, sui tablet saranno installate applicazioni di ausilio alla prescrizione di farmaci e di geolocalizzazione, allo scopo di rendere il servizio di continuità assistenziale sempre più efficiente, sia per qualità di cure offerte ai pazienti che per sicurezza degli operatori.