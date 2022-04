Lampada per fototerapia in dono alla Pediatria

Cerimonia di ringraziamento, questo pomeriggio in ospedale, per un’importante donazione effettuata dal Rotary club Mede Vigevano a favore delll’Asst e in particolare del reparto di Pediatria e Nido: una lampada per fototerapia per il trattamento dell’ittero e dell’ipotermia neonatale.



Da sinistra: Salvatore Poleo, Marco Paternoster, Andrea Ceffa e Lidia Decembrino

Si tratta di un apparecchio del valore commerciale di circa 30 mila euro, un modello evoluto che emana fasci di luce terapeutica sia dall’alto sia dal basso. In questo modo è possibile un trattamento intensivo per i neonati che presentano alti valori emativi di bilirubina, con durata ridotta anche ad un quarto rispetto a uno strumento tradizionale e quindi tempi di dimissione più rapidi.

L’acquisto è stato possibile grazie al ricavato di una serie di iniziative promosse lo scorso dicembre dal Rotary club Mede Vigevano: il calendario illustrato da Ale Puro, la vendita all’asta dei bozzetti originali dei disegni dello stesso calendario e un musical.

Alla cerimonia sono intervenuti il direttore generale dell’Asst Marco Paternoster, la primaria di Pediatria Lidia Decembrino, il sindaco Andrea Ceffa e l’assessore Andrea Sala. Per il Rotary c’erano Salvatore Poleo, presidente del club Mede Vigevano, e Sergio Dulio, governatore del distretto 2050, che ha a sua volta partecipato al service con un contributo.