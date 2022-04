Mortara, una voragine nel campo da calcetto

C’è una voragine nel bel mezzo del campo all'aperto di calcio a cinque che si trova nell'area del palazzetto dello sport di Mortara. Si è aperta qualche giorno fa al centro al rettangolo di gioco per un cedimento del terreno sottostante e misura almeno un metro di diametro.

Il Comune si è limitato a coprirla parzialmente con una lastra metallica e recintarla con tre transenne, senza interdire l’ingresso al campetto, che nonostante l’evidente pericolosità viene tuttora utilizzato, non solo al pomeriggio quando l’accesso è libero ma anche in orario scolastico per le lezioni di educazione fisica, come abbiamo potuto verificare personalmente ad esempio lunedì mattina.

Quel campo e l’attiguo da basket, gli unici ad accesso libero della città, sono molto frequentati tutti i giorni da decine di giovani che si trovano per una partitella, anche se sono lasciati da anni in condizioni di degrado assoluto: il fondo in pessimo asfalto è molto datato e deteriorato in vari punti, le righe a terra sono ormai quasi completamente illeggibili, le reti di recinzione non esistono più e anche molti dei pali che le sorreggevano sono piegati, le erbacce nella bella stagione crescono incontrollate insieme ai rifiuti, le reti delle porte da calcio mancano da tempo immemorabile e le retine dei canestri sono a brandelli.

E pensare che solo qualche mese fa la Regione aveva emesso un bando per finanziare impianti sportivi all’aperto. Parecchi Comuni hanno partecipato: Robbio ad esempio ha ottenuto ben 120 mila euro, ma sono stati finanziati, tra gli altri, anche progetti a Cassolnovo, Dorno, Cilavegna, Borgo San Siro, Gropello, Villanova d’Ardenghi. Mortara invece non ha presentato alcun progetto.