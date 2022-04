I bambini in Piazza Ducale con le loro "bombe" di fiori e poesie per la pace

Questa mattina gli alunni della scuola primaria Regina Margherita erano in piazza Ducale per distribuire le “bombe di semi”, simbolo di pace. L’obiettivo era sensibilizzare la cittadinanza nei confronti delle tematiche ambientali, in concomitanza con la Giornata della Terra. Le varie classi erano in piazza Ducale con un gazebo e da lì hanno regalato ai passanti le loro “bombe di fiori” come simbolo di pace.

All'iniziativa hanno partecipato anche il sindaco Andrea Ceffa e il suo vice Antonello Galiani, assessore alle politiche educative. Nel video, i bambini recitano la loro poesia per la pace al vice-sindaco. "E' stata un'iniziativa importante e dai molteplici significati - spiega Galiani - Celebrare la Giornata della Terra in giorni delicati come questi significa inviare un forte messaggio di pace, così come le bombe di semi da piantare e far crescere rappresentano il percorso educativo dei nostri bambini".