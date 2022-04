Hub vaccinale al Ducale, il consiglio comunale premia il volontariato

VIGEVANO - Con il ritorno del consiglio comunale in formato "porte aperte", giovedì sera - prima dell'inizio della seduta - sono state consegnate dal sindaco Andrea Ceffa e dall'assessore con delega al volontariato Andrea Sala le onorificenze ai rappresentanti delle associazioni di volontariato che hanno prestato la propria collaborazione e consentito il funzionamento dell’hub vaccinale “Il Ducale”. Un cerimonia che giunge a chiusura del periodo di emergenza pandemico.

Un impegno intenso, ha sottolineato il primo cittadino, "durato ben 310 giorni, per 12 ore al giorno, con 21 organizzazioni impegnate, 3.720 ore totali e 4.507 volontari impiegati. Bastano questi dati a far capire l'importanza e la complessità dell'organizzazione messa in piedi, grazie al lavoro svolto da Asst e da tutto il personale sanitario, medico e paramedico che ha fatto di quello del Ducale il migliore hub vaccinale della provincia".

In consiglio sono stati premiati solo i rappresentanti delle associazioni ma il sindaco ha assicurato che probabilmente entro fine maggio sarà organizzato un incontro in Cavallerizza con tutti i volontari.

L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO RICEVUTO L'ONORIFICENZA

Croce Rossa

Blue Life

Unuci

Vologe

La rosa dei venti (Robbio)

Parco del Ticino

GLP (Sannazzaro)

Protezione Civile Lomello

Protezione Civile Vigevano

Ali nel vento

Acismom

Protezione Civile San Giorgio Lomellina

Protezione Civile Pieve del Cairo

AMC

Carabinieri in congedo

Associazione Alpini

Croce Azzurra

Croce Verde

Gruppo protezione Garlasco

Protezione Civile Palestro

Protezione Civile Sartirana

Protezione Civile Dorno

(elenco nell'ordine casuale della premiazione, come si è svolta in consiglio comunale)