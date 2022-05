Draghi: "Contro il carovita misure eccezionali"

Il premier Mario Draghi ha illustrato questa sera il decreto aiuti in una conferenza stampa. "I provvedimenti di oggi - ha detto - affrontano il caro-vita, l'accelerazione dei prezzi dipende in larghissima misura dai prezzi dell'energia. E questo significa che si tratta di una situazione temporanea che va affrontata con strumenti eccezionali". Con il decreto aiuti arriverà un contributo una tantum da 200 euro per dipendenti e pensionati fino a 35mila euro di reddito.

"Nel clima di grandissima incertezza che c'è, il governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione del governo. In un certo senso, è il senso del governo stesso", ha aggiunto introducendo le decisioni: un pacchetto da 14 miliardi, da aggiungere ai 15 precedenti, per un totale di 30 miliardi, "senza ricorrere a scostamenti di bilancio".

LE MISURE

Il testo del decreto da 50 articoli contiene: