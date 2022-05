Ex discarica della Belcreda: la Regione stanzia 2,8 milioni di euro

La Regione ha approvato il progetto presentato dal comune di Gambolò per la messa in sicurezza e la bonifica dell'ex discarica comunale alla frazione Belcreda. La giunta regionale ha infatti deliberato lo stanziamento di 2,8 milioni di euro per i lavori di ripristino dei sistemi di captazione, stoccaggio e combustione del biogas, per il rinforzo delle sponde e per la realizzazione di sistemi di controllo, sorveglianza e sicurezza all'interno del sito. Verranno inoltre eseguite delle indagini ambientali con l'obiettivo di verificare se sussistano ulteriori criticità, con attenzione alle acque sotterranee e ai terreni.

«Si tratta di un'opera importante – afferma l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo – Anche in base al programma di sviluppo regionale di questa legislatura, crediamo di dover investire sempre di più nel sistema di un'economia circolare, a discarica zero. Il finanziamento degli interventi per la bonifica della ex cava di Gambolò va esattamente in questa direzione».

Qui sotto: una delle vasche all’interno dell’ex discarica dove viene raccolto il percolato (foto di Jose Lattari)

I conferimenti alla discarica di rifiuti solidi urbani erano iniziati nel 1992 e si sono conclusi nel 1998; la discarica ha avuto una capienza complessiva di circa 2 milioni di metri cubi. I costi attuali di gestione sono legati soprattutto alla captazione e allo smaltimento presso gli impianti esterni del percolato e del biogas, e superano i 100 mila euro. I trent’anni di post-discarica termineranno nel 2028 e, per allora, dovranno essere pianificati una serie di interventi anche di messa in sicurezza e di ripristino ambientale dell’area.

Attualmente il sito dell'ex discarica «presenta diverse criticità ambientali per la gestione di elevati quantitativi di percolato – fanno sapere dalla Regione – malfunzionamenti dei sistemi di captazione e trattamento del biogas e di captazione e stoccaggio del percolato. Ma anche per instabilità spondali e cedimenti differenziati della copertura con infiltrazioni superficiali. Inoltre, le vasche di stoccaggio del percolato risultano degradate e soggette a perdite di percolato».