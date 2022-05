"Progetto sicurezza", la Croce Verde incontra i bambini delle materne

E' partito oggi il "Progetto Sicurezza con Croce Verde Vigevano" con il quale l'associazione di via Vallere metterà a disposizione la sua sede ed i suoi volontari per una piccola lezione di primo soccorso destinata ai bambini della scuola materna "Boschetti". Cinque gli incontri previsti, il primo dei quali si è tenuto oggi. L'obiettivo è quello di condurre i bambini verso un percorso di sicurezza per loro e per gli adulti.

Uno dei mezzi in dotazione alla Croce Verde di Vigevano

Durante la visita i bambini hanno avuto la possibilità di visionare l'ambulanza e le sue attrezzature, sentire le sirene con le luci strobo mentre i volontari, attraverso il gioco, hanno tenuto una piccola lezione formativa del primo soccorso insegnando loro a comporre il numero di emergenza 112.