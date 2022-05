In mostra gli autoritratti del laboratorio "Sono Io" di Alessandra Fuccillo

E' stata inaugurata questa mattina, presso la sede della Fondazione “Maddalena Grassi” di via Manara Negrone a Vigevano la mostra degli autoritratti realizzata da coloro che hanno partecipato al laboratorio fotografico “Sono io” di Alessandra Fuccillo.

«Al laboratorio, che è durato diversi mesi – spiega la fotografa - hanno partecipato una quindicina di persone. Questa è la sua quarta edizione. L'attività si basa essenzialmente sul ritratto e l'autoritratto: quest'ultimo in particolare, ho verificato con la consulenza di alcuni psichiatri, aiuta chi lo realizza a prendere coscienza di una nuova parte di sé. I partecipanti sono stati accompagnati lungo un percorso di consapevolezza della fotografia di ritratto, partendo dai lavori di grandi autori, passando per l'osservazione del volto delle compagne e dei compagni di percorso e arrivando così pronti al momento dello scatto finale. Quest'ultimo – aggiunge – è stato realizzato con un metodo che utilizzo da anni per permettere ad ognuno di vivere un'esperienza unica e riservata: lo scatto avviene in una cabina retroilluminata con il sottofondo di un brano musicale scelto dal soggetto stesso. L'uso del telecomando – conclude – e la posa che assumono crea un rimando ad una cornice televisiva nella quale ci si specchia per ritrovarsi e riguardarsi. I partecipanti hanno lavorato anche utilizzando oggetti d'affezione portati da casa appositamente per lo scatto».