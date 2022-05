Duomo: finalmente arriva il nuovo altare maggiore

Finalmente è arrivato il nuovo altare maggiore che completa il rinnovamento della nostra cattedrale. La scultura dell'artista Emiliano Viscardi è giunta a Vigevano lunedì mattina: per il montaggio completo ci vorrà ancora qualche giorno. Il manufatto trova la sua collocazione al centro del coro, e non a lato. Il duomo sarà poi completo con la futura posa della cattedra e dell'ambone.

Nel filmato le parole dell'artista Emiliano Viscardi, specializzato in arte sacra. «Un'avventura iniziata due anni fa, in piena pandemia, prima di Pasqua 2020 ho ricevuto la telefonata da parte di sua Eccellenza il vescovo, monsignor Maurizio Gervasoni, che mi dava la buona notizia: a seguito delle proposte vagliate, aveva scelto la mia per riqualificare il presbiterio della cattedrale». Gradini nuovi, la pavimentazione, tutti i nuovi elementi tra cui proprio l'altare, l'ambone, il portacero pasquale. «Le sculture - prosegue l'artista - che stiamo per collocare sono realizzate in granito blu con inserti in marmo di Carrara e finiture che eseguirò in foglia oro. La scelta di queste tre cromìe, blu bianco e oro non è casuale ma è data anche dalla ricerca di un'armonizzazione. Inserire elementi nuovi, caratteristiche in grado di rispondere sia alle linee dell'arte contemporanea sia di entrare nelle caratteristiche dell'edificio». Una ricerca di elementi già presenti nella decorazione generale del Duomo. Non tutto si può rivelare: il resto sarà illustrato durante l'inaugurazione.