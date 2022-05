Parcheggio via Trivulzio, Ats al Comune: dovete pulire

VIGEVANO - La situazione di degrado assoluta dell'accesso al piano interrato del parcheggio comunale di via Trivulzio deve essere sanata e in fretta. E' questo il senso della lettera inviata al sindaco Andrea Ceffa dal dottor Ennio Cadum, responsabile vicario della Uoc Igiene pubblica e Medicina di Comunità dell'ATS Pavia.

Il dottor Cadum riferisce di avere ricevuto il 4 maggio scorso una nota in merito alla situazione del parcheggio, pesantemente vandalizzato e trasformato in una discarica di rifiuti ed escrementi e chiede al sindaco "di verificare quanto esposto", poiché "qualora la situazione palesata stesse permanendo ci sarebbe una inosservanza ai regolamenti di igiene pubblica. In tal caso si chiede di attivarsi nei modi e nei tempi opportuni affinché tale inosservanza venga sanata".

Il caso di via Trivulzio è stata più volte denunciata dal nostro giornale e sui social network. I consiglieri di opposizione hanno deciso di chiamare in causa ATS. Un mese fa Asm Isa comunicava l'intenzione di bonificare l'area, operazione non ancora avvenuta poiché si attende il via libera del Comune, che prima di pulire vuole installare delle grate protettive che impediscano l'accesso a una zona che - nel frattempo - vede un peggioramento quotidiano. Una situazione ormai intollerabile in pieno centro città.